Lotería del Risaralda, resultados sorteo 2911 del 8 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Risaralda en el sorteo 2911 que juega todos los viernes en la noche.

Redacción Loterías
9 de agosto de 2025, 11:13 a. m.
La noche del viernes 13 de junio de 2025 se desarrolló el sorteo 2903 de la Lotería de Risaralda y ya se conocen los resultados.
Con un premio mayor de $2.333 millones, la Lotería del Risaralda realizó este 8 de agosto de 2025 su sorteo 2911. | Foto: Getty - Lotería de Risaralda

El viernes 8 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 2911 de la Lotería del Risaralda y el número ganador para el premio mayor de $2.333 millones fue el 4553 de la serie 074.

Resultados del sorteo 2911 de la Lotería del Risaralda

Premio mayor de $2.333 millones

  • Número 4553 de la serie 074.

Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería del Risaralda con los resultados del sorteo 2911 publicada en sus redes sociales:

Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 8 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Risaralda

  • Sorteo del 1 de agosto de 2025: número 1735 de la serie 134
  • Sorteo del 25 de julio de 2025: número 4084 de la serie 003
  • Sorteo del 18 de julio de 2025: número 2807 de la serie 064

El próximo sorteo de la Lotería del Risaralda se jugará el viernes 15 de agosto de 2025 a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Risaralda.

El plan de premios de la Lotería del Risaralda es el siguiente:

  • Premio mayor: $2.333.333.333
  • Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
  • Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
  • Seco Mula Millonaria: $150.000.000
  • Seco Milagro Millonario: $80.000.000
  • Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
  • Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
  • Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
  • Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
  • Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.

