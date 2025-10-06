Suscribirse

Lotería del Tolima 6 de octubre: verifique si es el afortunado ganador de millones de pesos

Este juego de azar pone a prueba la suerte de los jugadores todos los lunes.

Redacción Loterías
7 de octubre de 2025, 3:40 a. m.
Este lunes, 6 de octubre, se jugó el sorteo número 4138 de la Lotería del Tolima, con un premio mayor de $3.500 millones y más de $13.400 millones en premios. Y como si fuera poco, podrá ser el ganador de un bono de $30 millones para un viaje en crucero.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

  • Número 0334 de la serie 70.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: número 6996 de la serie 60
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 3041 de la serie 78
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 6198 de la serie 245

“No te quedes sin tu billete, porque la suerte está lista para tocar tu puerta. ¡Llegó el día más esperado de la semana! Hoy juega la Lotería del Tolima y la suerte puede estar de tu lado. Con tu billete no solo tienes la oportunidad de cambiar tu vida, también apoyas la salud de todos los colombianos”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

