Suscribirse

Loterías

Lotería del Tolima: conozca los resultados del 25 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Tolima del sorteo de este lunes.

Redacción Loterías
26 de agosto de 2025, 3:52 a. m.
Lotería del Tolima
Lotería del Tolima | Foto: Montaje SEMANA

El lunes 25 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la Lotería del Tolima y el número ganador para el premio mayor de 3.000 millones de pesos fue el 7578 de la serie 166.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

Premio mayor de 3.000 millones de pesos

  • Número 7578 de la serie 166.

Este es el video compartido con los resultados del sorteo, publicado en redes sociales:

YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: número 3737 de la serie 228
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 4716 de la serie 034
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 9340 de la serie 130

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima se jugará el día lunes 1 de septiembre de 2025, a las 10:25 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Tolima.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Adriana Lucía denunció amenazas de muerte; teme por la vida de sus hijas

2. “Yo era su asistente”: Julieth Restrepo confesó los trabajos que realizó antes de debutar en Hollywood

3. Miguel Ángel Borja cometió el ‘blooper’ de la semana: desperdició gol debajo del arco

4. Santander busca ser referente nacional para impulsar la Economía Popular y Solidaria; así puede participar

5. Ella es la exnovia de Pirry; participará en Miss Universe Colombia 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería del TolimaResultadosLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.