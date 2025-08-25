Loterías
Lotería del Tolima: conozca los resultados del 25 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Tolima del sorteo de este lunes.
El lunes 25 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la Lotería del Tolima y el número ganador para el premio mayor de 3.000 millones de pesos fue el 7578 de la serie 166.
Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima
Premio mayor de 3.000 millones de pesos
- Número 7578 de la serie 166.
Este es el video compartido con los resultados del sorteo, publicado en redes sociales:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 19 de agosto de 2025: número 3737 de la serie 228
- Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 4716 de la serie 034
- Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 9340 de la serie 130
El próximo sorteo de la Lotería del Tolima se jugará el día lunes 1 de septiembre de 2025, a las 10:25 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Tolima.