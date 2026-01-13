Lotería del Tolima entregó los resultados del sorteo de este 13 de enero de 2026

Este 13 de enero se llevó a cabo el sorteo 4152 de la Lotería del Tolima donde se entregaron $3.500 millones del premio mayor y más de $13.400 millones en premios.

“¿Qué esperas para iniciar el año ganando? Este billete lleno de suerte te está esperando”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Este es el número ganador del primer sorteo del año de la Lotería del Tolima este lunes 5 de enero de 2026

Resultados del 13 de enero de 2026

Premio mayor: 1495

Serie: 128

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

Sorteo del 5 de enero de 2026: número 4308 de la serie 32.

de la serie Sorteo del 29 de diciembre de 2025: número 5151 de la serie 183.

de la serie Sorteo del 22 de diciembre de 2025: número 2451 de la serie 271.

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, pero debido al reciente puente festivo se jugó este martes. El próximo sorteo será el 19 de enero de 2026.