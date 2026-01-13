Loterías

Lotería del Tolima entregó los resultados del sorteo de este 13 de enero de 2026

Se jugaron más de $13.400 millones en premios.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
14 de enero de 2026, 3:54 a. m.
Sorteo 4152.
Sorteo 4152. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este 13 de enero se llevó a cabo el sorteo 4152 de la Lotería del Tolima donde se entregaron $3.500 millones del premio mayor y más de $13.400 millones en premios.

¿Qué esperas para iniciar el año ganando? Este billete lleno de suerte te está esperando”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Este es el número ganador del primer sorteo del año de la Lotería del Tolima este lunes 5 de enero de 2026

Resultados del 13 de enero de 2026

  • Premio mayor: 1495
  • Serie: 128
YouTube video T1wP24lOhM8 thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 5 de enero de 2026: número 4308 de la serie 32.
  • Sorteo del 29 de diciembre de 2025: número 5151 de la serie 183.
  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: número 2451 de la serie 271.

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, pero debido al reciente puente festivo se jugó este martes. El próximo sorteo será el 19 de enero de 2026.

Más de Loterías

Lotería del Huila - martes 13 de enero de 2026.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 13 de enero de 2026, sorteo 4738

Resultados del sorteo 3136

Este es el resultado ganador de la Lotería Cruz Roja del martes, 13 de enero de 2026

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7999, de este martes, 13 de enero de 2026

Sorteo 4152

Lotería del Tolima entregó los resultados del sorteo de este 13 de enero de 2026

¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 13 de enero de 2026

MiLoto 10 de octubre de 2025.

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del martes 13 de enero de 2026

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche: revise los números ganadores del sorteo de hoy martes, 13 de enero

Estos fueron los resultados del 28 de noviembre.

Super Astro Sol: Resultados de la lotería el martes 13 de enero

Resultados del Chontico Día y Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del martes, 13 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.

¿Jugó hoy? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de enero

Noticias Destacadas