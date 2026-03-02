Loterías

Lotería del Tolima: estos son los resultados del lunes 2 de marzo de 2026

Se jugaron más de $13.400 millones en premios.

Redacción Loterías
2 de marzo de 2026, 10:36 p. m.
Sorteo 4159 de la Lotería del Tolima
Sorteo 4159 de la Lotería del Tolima Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil @loteriatolima

Este lunes, 2 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 4159 de la Lotería del Tolima, que entregó un nuevo premio mayor a un feliz apostador.

Se jugaron más de $13.400 millones en premios y el premio mayor es de $3.500 millones.

“Hoy, puede ser tu turno de celebrar en grande. Hoy, juega la Lotería del Tolima, la que convierte la esperanza en premios y los sueños en historias reales”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima del lunes 23 de febrero de 2026

Resultados del 2 de marzo de 2026

  • Premio mayor: 0226
  • Serie: 94
YouTube video SE7P2OfAQPk thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 23 de febrero de 2026: número 1780 de la serie 59.
  • Sorteo del 16 de febrero de 2026: número 8267 de la serie 09.
  • Sorteo del 9 de febrero de 2026: número 5556 de la serie 14.

El próximo sorteo será el 9 de marzo de 2026. La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche.

