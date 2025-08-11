Suscribirse

Lotería del Tolima: resultados del sorteo del 11 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Tolima en el sorteo de este lunes.

12 de agosto de 2025, 3:59 a. m.
Sorteo 4093 de la Lotería del Tolima
El día lunes 11 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la Lotería del Tolima y el número ganador para el premio mayor de 3.000 millones de pesos fue el 4716 de la serie 034.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

Premio mayor de 3.000 millones de pesos

  • Número 4716 de la serie 034.

Este es el video compartido con los resultados del sorteo, publicado en redes sociales:

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 9340 de la serie 130
  • Sorteo del 28 de julio de 2025: número 1204 de la serie 166
  • Sorteo del 21 de julio de 2025: número 7140 de la serie 68

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima se jugará el día lunes 18 de agosto de 2025, a las 10:25 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Tolima.

