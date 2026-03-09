Lotería del Tolima: vea los resultados de este lunes, 9 de marzo de 2026, sorteo 4160

A partir de las 10:30 p. m. de este lunes, 9 de marzo de 2026, tuvo desarrollo la Lotería del Tolima en su sorteo número 4160. Uno de los juegos de azar más populares en el país se da lugar comenzando la semana y podría ser considerado un nuevo millonario en Colombia si le atina a las cuatro cifras, más la serie.

“Hoy puede ser tu turno de celebrar en grande. Hoy juega la Lotería del Tolima, la que convierte la esperanza en premios y los sueños en historias reales", dice la invitación de la Lotería del Tolima en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima, 9 de marzo de 2026

Premio mayor: 4919

Serie: 243

Despachado a la ciudad de Ibagué.

Vale resaltar que jugaron más de $13.400 millones en premios y el premio mayor es de $3.500 millones.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

Sorteo del 2 de marzo de 2026: número 0226 de la serie 94.

de la serie Sorteo del 9 de febrero de 2026: número 5556 de la serie 14.

de la serie Sorteo del 2 de febrero de 2026: número 5418 de la serie 154.

de la serie Sorteo del 26 de enero de 2026: número 1691 de la serie 257.

El próximo sorteo será el 16 de marzo de 2026. La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche.