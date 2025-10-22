Suscribirse

LOTERÍAS

Lotería del Valle: estos son los números ganadores del 22 de octubre

Esta lotería se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
23 de octubre de 2025, 3:48 a. m.
Lotería del Valle.
Lotería del Valle. | Foto: Captura de YouTube Resultados de loterías y Chances en Colombia

En la noche del miércoles 22 de octubre se desarrolló el sorteo 4819 de la tradicional lotería del Valle. El sorteo puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca.

Este es el resultado del último sorteo de la lotería del Valle

El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.

  • Número ganador del sorteo 4819: 3967 de la serie 297 y fue despachado a la ciudad de Bogotá.
Resultados Lotería del Valle.
Resultados Lotería del Valle. | Foto: Captura de YouTube Resultados de loterías y Chances en Colombia

El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Contexto: Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los afortunados ganadores, hoy miércoles 22 de octubre

El próximo sorteo de esta lotería, que entrega un premio de 9,000 millones de pesos, se realizará el miércoles 29 de octubre a las 10:30 de la noche.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

  • Premio Mayor: $9.00.000.000
  • 1 Seco: $ 60.000.000
  • 2 Secos: $ 60.000.000
  • 3 Secos: $ 60.000.000
  • 1 Seco: 40.000.000
  • 25 Secos: $ 30.000.000

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

  • Sorteo del 15 de octubre de 2025: 6573
  • Sorteo del 8 de octubre de 2025: 2576
  • Sorteo del 1 de octubre de 2025: 4343

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se vivió ‘A la Luz de los Héroes’, la cena que recauda becas y esperanza para los hijos de uniformados caídos

2. Tormentas con “efecto lago” golpearán EE. UU. con lluvias extremas y riesgo de inundaciones: estos son los estados afectados

3. Destierran a figura del ciclismo colombiano: se quedó sin equipo y el futuro le oscurece

4. Canal y hora para ver a Los Ángeles Lakers de Luka Doncic: segunda fecha de la NBA

5. Yina Calderón confesó que Westcol le debe dinero por su pelea en ‘Stream Fighters’; esta sería la millonaria cifra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaLoterías de hoyLotería del Valle

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.