LOTERÍAS
Lotería del Valle: estos son los números ganadores del 22 de octubre
Esta lotería se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche.
En la noche del miércoles 22 de octubre se desarrolló el sorteo 4819 de la tradicional lotería del Valle. El sorteo puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca.
Este es el resultado del último sorteo de la lotería del Valle
El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.
- Número ganador del sorteo 4819: 3967 de la serie 297 y fue despachado a la ciudad de Bogotá.
El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.
El próximo sorteo de esta lotería, que entrega un premio de 9,000 millones de pesos, se realizará el miércoles 29 de octubre a las 10:30 de la noche.
Plan de Premios de la Lotería del Valle
- Premio Mayor: $9.00.000.000
- 1 Seco: $ 60.000.000
- 2 Secos: $ 60.000.000
- 3 Secos: $ 60.000.000
- 1 Seco: 40.000.000
- 25 Secos: $ 30.000.000
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle
- Sorteo del 15 de octubre de 2025: 6573
- Sorteo del 8 de octubre de 2025: 2576
- Sorteo del 1 de octubre de 2025: 4343