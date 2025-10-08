Suscribirse

Lotería del Valle HOY | Vea los números que cayeron esta noche, miércoles 8 de octubre

Esta lotería se juega todos los miércoles desde las 10:30 de la noche.

Redacción Loterías Revista Semana

9 de octubre de 2025, 3:35 a. m.
Sorteo 3 de septiembre de 2025.
Sorteo 8 de octubre de 2025. | Foto: Montaje Semana

En la noche del miércoles 8 de octubre se desarrolló el sorteo 4817 de la tradicional lotería del Valle. El sorteo puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca.

Este es el resultado del último sorteo de la lotería del Valle

El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.

  • Número ganador del sorteo 4817: 2576 de la serie 294.
El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de esta lotería, que entrega un premio de 9,000 millones de pesos, se realizará el miércoles 15 de octubre a las 10:30 de la noche.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

  • Sorteo del 1 de octubre de 2025: 4343
  • Sorteo del 24 de septiembre de 2025: 5950
  • Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 4150

