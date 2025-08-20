Suscribirse

Loterías

Lotería del Valle: resultado del sorteo del 20 de agosto de 2025

Consulte los resultados del sorteo 4810 de la lotería del Valle, que juega todos los miércoles en la noche.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

21 de agosto de 2025, 3:41 a. m.
Lotería del Valle
Lotería del Valle | Foto: Lotería del Valle

El día miércoles 20 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 4810 de la Lotería del Valle y el número ganador para el premio mayor de 9.000 millones de pesos fue el 3336 de la serie 190.

Resultados del sorteo 4810 de la Lotería del Valle

Premio mayor de 9.000 millones de pesos

  • Número ganador: 3336 de la serie 190

Esta es el video oficial compartido con los resultados del sorteo 4810, publicado en redes sociales:

YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 8515
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 1260 
  • Sorteo del 30 de julio de 2025: 6752
Contexto: Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del miércoles 20 de agosto de 2025

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Valle.

El siguiente sorteo de la Lotería del Valle se realizará el próximo miércoles 27 de agosto del 2025 a las 10:30 de la noche.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue el plan de los hinchas de Millonarios para tirar zapatos en El Campín: todo estaba organizado

2. Los números de la suerte de cada signo del horóscopo chino para ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

3. Terror en el aire: avión con 167 pasajeros a bordo debió aterrizar de emergencia por un motor “completamente destruido”

4. Una montaña rusa llamada Yankees: de un juego casi perfecto a expulsión en la décima entrada

5. ‘Desafío Siglo XXI’: un equipo exige cambio de capitán y estas son las razones de los integrantes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería del ValleLoteríaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.