Loterías
Lotería del Valle: resultados del sorteo del miércoles 15 de octubre
El sorteo puede ser seguido por medio de las redes sociales.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Redacción Loterías Revista Semana
Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.
En la noche del miércoles 15 de octubre se desarrolló el sorteo 4818 de la tradicional lotería del Valle. El sorteo puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca.
Este es el resultado del último sorteo de la lotería del Valle
El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.
- Número ganador del sorteo 4817: 6573 de la serie 155.
El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.
El próximo sorteo de esta lotería, que entrega un premio de 9,000 millones de pesos, se realizará el miércoles 22 de octubre a las 10:30 de la noche.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle
- Sorteo del 8 de octubre de 2025: 2576
- Sorteo del 1 de octubre de 2025: 4343
- Sorteo del 24 de septiembre de 2025: 5950