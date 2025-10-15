Suscribirse

Loterías

Lotería del Valle: resultados del sorteo del miércoles 15 de octubre

El sorteo puede ser seguido por medio de las redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

16 de octubre de 2025, 3:37 a. m.
Lotería del Valle
Lotería del Valle | Foto: Montaje El País (Getty Images / Lotería del Valle)

En la noche del miércoles 15 de octubre se desarrolló el sorteo 4818 de la tradicional lotería del Valle. El sorteo puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca.

Este es el resultado del último sorteo de la lotería del Valle

El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.

  • Número ganador del sorteo 4817: 6573 de la serie 155.
YouTube video player

El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de esta lotería, que entrega un premio de 9,000 millones de pesos, se realizará el miércoles 22 de octubre a las 10:30 de la noche.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

  • Sorteo del 8 de octubre de 2025: 2576
  • Sorteo del 1 de octubre de 2025: 4343
  • Sorteo del 24 de septiembre de 2025: 5950

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Definido el segundo semifinalista de la Copa Betplay: América y Junior cobraron 18 penales

2. César Torres se quebró por la eliminación de Colombia ante Argentina: su reacción quedó en video

3. Lluvia de cuadrangulares en Seattle: así fue el encuentro entre Mariners y Blue Jays

4. Pereira atormenta a Millonarios y así queda la tabla de posiciones en Liga BetPlay

5. Festejo de Argentina Sub-20 causa indignación: grabaron burla contra la Selección Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería del ValleLoteríaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.