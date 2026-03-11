Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 11 de marzo de 2026, sorteo 4839

En la noche del miércoles, 11 de marzo, se realizó el sorteo 4839 de la tradicional Lotería del Valle. Uno de los juegos de azar más populares de Colombia que puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana. Es el octavo evento del año que le puede considerar como un nuevo ganador de millones de pesos en premios.

Conozca si usted es el ganador del juego de este miércoles. Foto: 123rf / Lotería del Valle

Mucho ojo con los números ganadores, que lo podrían dejar como el nuevo multimillonario de Colombia. Cabe recordar que este juego de azar se lleva a cabo todos los miércoles en horas de la noche, más exactamente sobre las 10:30 pm, hora colombiana. Aunque el premio mayor se conoce sobre las 10:40 de la noche.

El número ganador de la Lotería del Valle se puede llevar un premio mayor que alcanza los 9.000 millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Premio mayor de la Lotería del Valle - 11 de marzo de 2026

Premio mayor: 3148

Serie: 040

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Recuerde revisar muy bien su billete, número por número. La Lotería del Valle es regulada por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Recuerde revisar muy bien su billete, número por número. La Lotería del Valle es regulada por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

Repase los premios que maneja la Lotería del Valle y descubra cómo es su distribución en los distintos secos:

Premio Mayor: $9.000.000.000

1 Seco: $ 500.000.000

2 Secos: $ 100.000.000

3 Secos: $ 60.000.000

1 Seco: 40.000.000

25 Secos: $ 30.000.000

Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles, 18 de marzo de 2026, a las 10:30 de la noche.