Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 14 de enero de 2026, último sorteo 4831

Resultados y último número ganador de la Lotería del Valle, que juega todos los miércoles desde las 10:30 p.m. Sorteo 4831.

William Horacio Perilla Gamboa

15 de enero de 2026, 3:46 a. m.
Lotería del Valle Foto: Montaje El País (Getty Images / Lotería del Valle)

En la noche del miércoles 14 de enero de 2026 se desarrolló el sorteo 4831 de la tradicional Lotería del Valle. El juego puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana. Es el segundo evento del año que le puede considerar como un nuevo ganador de millones de pesos en premios.

Mucho ojo con los números ganadores que lo podrían dejar como nuevo multimillonario. Este juego de azar se lleva a cabo todos los miércoles en horas de la noche, más exactamente sobre las 10:30 pm, hora colombiana.

El número ganador de la Lotería del Valle se puede llevar un premio mayor que alcanza los 9.000 millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Cabe recordar que los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Resultado del sorteo de la Lotería del Valle - 14 de enero 2026

Premio mayor - Sorteo 4831: 2088

Serie: 085

Transmisión EN VIVO | Lotería del Valle

Cabe recordar que este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. La Lotería del Valle es regulada por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles, 21 de enero de 2026, a las 10:30 de la noche. Este evento se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

Premio Mayor: $9.000.000.000

  • 1 Seco: $ 500.000.000
  • 2 Secos: $ 100.000.000
  • 3 Secos: $ 60.000.000
  • 1 Seco: 40.000.000
  • 25 Secos: $ 30.000.000

Noticias Destacadas