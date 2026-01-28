Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 28 de enero de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
29 de enero de 2026, 3:41 a. m.
Sorteo 29 de enero de 2026.
Sorteo 29 de enero de 2026. Foto: Montaje Semana

En la noche del miércoles 28 de enero de 2026 se realizó el sorteo 4833 de la tradicional Lotería del Valle. Uno de los juegos de azar más populares de Colombia que puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana. Es el cuarto evento del año que le puede considerar como un nuevo ganador de millones de pesos en premios.

Mucho ojo con los números ganadores, que lo podrían dejar como el nuevo multimillonario de Colombia. Cabe recordar que este juego de azar se lleva a cabo todos los miércoles en horas de la noche, más exactamente sobre las 10:30 pm, hora colombiana. Aunque el premio mayor se conoce sobre las 10:40 de la noche.

El número ganador de la Lotería del Valle se puede llevar un premio mayor que alcanza los 9.000 millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 28 de enero de 2026

Loterías

Conozca si fue el afortunado este miércoles 28 de enero con la Lotería del Meta

Loterías

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 28 de enero de 2026

Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 28 de enero de 2026

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 28 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Consulte aquí los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 28 de enero

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este miércoles, 28 de enero

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 21 de enero de 2026, último sorteo 4832

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 14 de enero de 2026, último sorteo 4831

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025, último sorteo 4829

Premio mayor de la Lotería del Valle - 28 de enero de 2026

Premio mayor - Sorteo 4833: 5089

Serie: 163

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Recuerde revisar muy bien su billete, número por número. La Lotería del Valle es regulada por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles, 4 de febrero de 2026, a las 10:30 de la noche. Este evento se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

Premio Mayor: $9.000.000.000

  • 1 Seco: $ 500.000.000
  • 2 Secos: $ 100.000.000
  • 3 Secos: $ 60.000.000
  • 1 Seco: 40.000.000
  • 25 Secos: $ 30.000.000

Más de Loterías

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 28 de enero de 2026

Lotería del Meta - 17 de septiembre de 2025.

Conozca si fue el afortunado este miércoles 28 de enero con la Lotería del Meta

Sorteo 3 de septiembre de 2025.

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 28 de enero de 2026

Resultados del Super Astro Sol

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 28 de enero de 2026

Chontico Día y Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 28 de enero de 2026

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 28 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 28 de enero.

Consulte aquí los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 28 de enero

La Antioqueñita Día y Tard

La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este miércoles, 28 de enero

Lotería del Huila - 26 de agosto de 2025.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 27 de enero de 2026, sorteo 4740

Sorteo 3138.

Lotería Cruz Roja: estos fueron los números que cayeron en el sorteo del martes 27 de enero

Noticias Destacadas