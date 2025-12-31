Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025, último sorteo 4829

En la noche del miércoles 31 de diciembre de 2025 se desarrolló el sorteo 4829 de la tradicional Lotería del Valle. El juego puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana. Para el último evento del año, la organización decidió adelantar la rodada de las balotas.

Mucho ojo con los números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en el país. Este juego de azar se lleva a cabo todos los miércoles en horas de la noche, más exactamente sobre las 10:30 pm, hora colombiana, aunque el 31 de diciembre se desarrolló a las 9:15 pm.

El número ganador de la Lotería del Valle se puede llevar un premio mayor que alcanza los 9.000 millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Cabe recordar que los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Este es el resultado del último sorteo de la Lotería del Valle - 31 diciembre 2025

Premio mayor - Sorteo 4829: 4948

Serie: 050

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles, 07 de enero de 2026, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

Premio Mayor: $9.000.000.000