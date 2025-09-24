Suscribirse

Lotería del Valle: verifique si adivinó los números ganadores del miércoles 24 de septiembre

Este chance juega todos los miércoles en Colombia.

Redacción Loterías
25 de septiembre de 2025, 3:45 a. m.
Lotería del Valle
Los resultados de la Lotería del Valle. | Foto: Lotería del Valle

En la noche del miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 4815 de la tradicional lotería del Valle. El sorteo puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca.

Resultado del último sorteo de la lotería del Valle

El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.

  • Número ganador del sorteo: 5950 de la serie 162.

El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de esta lotería, que entrega un premio de 9,000 millones de pesos, se realizará el miércoles 1 de octubre a las 10:30 de la noche.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

  • Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 4150
  • Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 4813
  • Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 9370

