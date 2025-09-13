Loterías
Lotería Dorado Día: consulte si ganó el sorteo del sábado 13 de septiembre
Esta lotería vuelve a jugar el sábado a las 3:30 de la tarde.
El día sábado, 13 de septiembre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería de El Dorado Noche y el número ganador para el premio mayor fue el .
Resultados del sorteo de la lotería El Dorado Día
Premio mayor
- Número ganador: 9659.
- La Quinta: 8.
Este chance es uno de los más populares entre los apostadores, ya que ofrece una doble posibilidad de ganar gracias a su segundo sorteo, el cual se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m. y, en el caso de domingos y festivos, en horas de la noche.
Es común que en estos juegos de azar los jugadores consulten sorteos anteriores como referencia para guiarse sobre la “suerte”. Sin embargo, es importante recordar que no existe una estrategia mágica o una regla que garantice el éxito.
Resultados anteriores
- 12 de septiembre de 2025: 9659 - 8
- 11 de septiembre de 2025: 4477 – 2
- 10 de septiembre de 2025: 7293 – 3
- 9 de septiembre de 2025: 8994 – 2
- 8 de septiembre de 2025: 6332 – 0
- 6 de septiembre de 2025: 2959 – 0
- 5 de septiembre de 2025: 3961 – 3
Finalmente, si un apostador resulta ganador, debe presentarse personalmente a reclamar el premio con su documento de identidad y el boleto jugado. Se recomienda realizar este trámite solo o acompañado únicamente de personas de confianza para evitar intentos de fraude.