Suscribirse

Loterías

Lotería Dorado Día: consulte si ganó el sorteo del sábado 13 de septiembre

Esta lotería vuelve a jugar el sábado a las 3:30 de la tarde.

Redacción Loterías
13 de septiembre de 2025, 4:25 p. m.
Nuevo sorteo Dorado Tarde
Nuevo sorteo Dorado Mañana | Foto: Lotería Dorado Tarde - Getty Images / Montaje SEMANA

El día sábado, 13 de septiembre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería de El Dorado Noche y el número ganador para el premio mayor fue el .

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado Día

Premio mayor

  • Número ganador: 9659.
  • La Quinta: 8.
YouTube video player

Este chance es uno de los más populares entre los apostadores, ya que ofrece una doble posibilidad de ganar gracias a su segundo sorteo, el cual se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m. y, en el caso de domingos y festivos, en horas de la noche.

Es común que en estos juegos de azar los jugadores consulten sorteos anteriores como referencia para guiarse sobre la “suerte”. Sin embargo, es importante recordar que no existe una estrategia mágica o una regla que garantice el éxito.

Resultados anteriores

  • 12 de septiembre de 2025: 9659 - 8
  • 11 de septiembre de 2025: 4477 – 2
  • 10 de septiembre de 2025: 7293 – 3
  • 9 de septiembre de 2025: 8994 – 2
  • 8 de septiembre de 2025: 6332 – 0
  • 6 de septiembre de 2025: 2959 – 0
  • 5 de septiembre de 2025: 3961 – 3

Finalmente, si un apostador resulta ganador, debe presentarse personalmente a reclamar el premio con su documento de identidad y el boleto jugado. Se recomienda realizar este trámite solo o acompañado únicamente de personas de confianza para evitar intentos de fraude.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Real Sociedad puso a sufrir al Real Madrid, que sigue sólido en el fútbol español

2. Luis Díaz sigue encendido: el gol del colombiano con el Bayern Múnich

3. Defensora del Pueblo se pronuncia por incómodo momento de Gustavo Petro con Gloria Miranda: “Les propongo imaginar esta situación”

4. Polémica en Estados Unidos: Comedy Central elimina episodio de ‘South Park’ sobre Charlie Kirk, emitido semanas antes de su muerte

5. Las emotivas imágenes que compartió la esposa de Charlie Kirk: llora sobre su ataúd y despide al activista de EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.