Suscribirse

Loterías

Lotería Dorado Mañana y Tarde: estas son las combinaciones que se llevan el premio mayor el 26 de agosto

El Dorado Mañana y Tarde se juegan todos los días en dos versiones, pensadas para quienes buscan mayores probabilidades de ganar.

Redacción Loterías
26 de agosto de 2025, 4:57 p. m.
El Dorado Mañana y Tarde juegan en dos versiones todos los días.
El Dorado Mañana y Tarde juegan en dos versiones todos los días. | Foto: Montaje de SEMANA

En los últimos años, los juegos de azar han ganado gran popularidad, principalmente porque ofrecen a las personas la esperanza de transformar su vida en un instante y alcanzar un mejor estilo de vida. Sin embargo, esta ilusión no siempre se corresponde con la realidad, ya que estos juegos se basan exclusivamente en el azar. No existe una estrategia infalible que garantice el éxito.

En países como Colombia, las oportunidades para participar en este tipo de juegos son prácticamente ilimitadas. Existen múltiples opciones de loterías, entre las más reconocidas se encuentran el Baloto, la Lotería de Bogotá, Medellín, Boyacá, Cauca, Valle, entre otras.

Los juegos de azar son cuestión de suerte.
Los juegos de azar son cuestión de suerte. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En este contexto, la Lotería El Dorado ha venido ganando terreno y simpatía entre los colombianos. Uno de sus principales atractivos es que realiza sorteos diarios de lunes a sábado. El sorteo de la mañana se lleva a cabo a las 11:00 a. m., y el de la tarde, a las 3:30 p. m.

Resultados del sorteo del martes 26 de agosto

El sorteo número 5203 fue realizado en la ciudad de Bogotá. El número ganador fue 6008, y la modalidad conocida como “la quinta”, una forma adicional de juego, arrojó el número 9. Para quienes buscan incrementar sus posibilidades, el sorteo de la tarde representa una alternativa más.

DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MARTES 26 de Agosto de 2025.

Resultados del sorteo de la Lotería El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La quinta: Pendiente

Es importante recordar que los juegos de azar en Colombia están regulados por Coljuegos, entidad que vela por un juego legal y seguro. Por ello, se recomienda adquirir los boletos únicamente en puntos autorizados.

Finalmente, para los aficionados, el próximo sorteo de la Lotería El Dorado se realizará el miércoles 27 de agosto, con transmisiones tanto en la mañana (11:00 a. m.) como en la tarde (3:30 p. m.).

Juegos de azar
Ganar la lotería puede ser una forma de mejorar el estilo de vida. | Foto: Semana Video

Números ganadores de los últimos dos sorteos

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 8549 (quinta: 1)
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 9062 (quinta: 5)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 1137 (quinta: 9)
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 8744 (quinta: 5)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

2. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

3. Iván Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos son los detalles

4. “Es muy duro”: Yina Calderón habló de su preparación para la pelea de boxeo con Andrea Valdiri y confesó que tiene entreno privado

5. Gustavo Petro se arrepintió de hablar de un experimento por críticas de los científicos. La declaración generó risas en el auditorio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyDorado MañanaDorado TardeJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.