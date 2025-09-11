Lotería Dorado Tarde: conozca los resultados ganadores del sorteo del 11 de septiembre; la suerte decidió

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos dentro de las apuestas en Colombia. Por ello, cada vez que se realiza una nueva edición, los participantes deben estar pendientes de los resultados oficiales y verificar con detalle su número, con el propósito de confirmar si hacen parte de los ganadores.

El 11 de septiembre de 2025, un nuevo sorteo se jugó y un ganador pudo quedarse con el premio mayor, en caso de acertar. El resultado fue el 3357, donde la quinta balota fue 7.

Resultado Dorado Tarde del 11 de septiembre de 2025

Premio mayor: 3357

La Quinta: 7

Es importante tener presente que el sorteo de la Lotería Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 15:30 horas en Colombia. El próximo sorteo será el viernes 12 de septiembre.

¿Cómo funciona el Dorado Tarde?

En este juego de azar, el apostador elige una secuencia de cuatro cifras y puede acceder a diferentes modalidades de participación. Una de las más populares es la denominada “Combinados”, que ofrece la posibilidad de ganar tanto si se acierta el número exacto como alguna de sus variaciones, lo que aumenta las probabilidades de obtener un premio.

La cantidad del dinero entregado al jugador depende directamente de dos factores: el número de dígitos acertados y el valor que haya sido apostado en la jugada inicial.