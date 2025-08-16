Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 16 de agosto de 2025

Este sábado, 16 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5196 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 6899.

Resultados del sorteo 5196 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

Número ganador: 6899

La quinta: 8

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

Número ganador: (pendiente)

La quinta: (pendiente)

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

Sorteo del 15 de agosto de 2025: 6131 (quinta: 0)

(quinta: 0) Sorteo del 14 de agosto de 2025: 2633 (quinta: 4)

(quinta: 4) Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7392 (quinta: 8)

El Dorado Tarde

Sorteo del 15 de agosto de 2025: 6436 (quinta: 8)

(quinta: 8) Sorteo del 14 de agosto de 2025: 5004 (quinta: 0)

(quinta: 0) Sorteo del 13 de agosto de 2025: 6584 (quinta: 5)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 17 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.