Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 16 de agosto de 2025
Este sábado, 16 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5196 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 6899.
Resultados del sorteo 5196 de la lotería El Dorado Mañana
Premio mayor
- Número ganador: 6899
- La quinta: 8
Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde
Premio mayor
- Número ganador: (pendiente)
- La quinta: (pendiente)
Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado
El Dorado Mañana
- Sorteo del 15 de agosto de 2025: 6131 (quinta: 0)
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: 2633 (quinta: 4)
- Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7392 (quinta: 8)
El Dorado Tarde
- Sorteo del 15 de agosto de 2025: 6436 (quinta: 8)
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: 5004 (quinta: 0)
- Sorteo del 13 de agosto de 2025: 6584 (quinta: 5)
El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 17 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.