Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 16 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
16 de agosto de 2025, 4:38 p. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde. | Foto: Chance El Dorado

Este sábado, 16 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5196 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 6899.

Contexto: Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 16 de agosto de 2025: conozca los resultados

Resultados del sorteo 5196 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 6899
  • La quinta: 8
Resultado EL DORADO MAÑANA Sabado 16 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: (pendiente)
  • La quinta: (pendiente)

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 6131 (quinta: 0)
  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 2633 (quinta: 4)
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 7392 (quinta: 8)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 6436 (quinta: 8)
  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 5004 (quinta: 0)
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 6584 (quinta: 5)
Contexto: Cinco combinaciones con mayor probabilidad de ganar el premio del Baloto este 16 de agosto, según la inteligencia artificial

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 17 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

