Suscribirse

Loterías

Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 20 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
20 de agosto de 2025, 4:22 p. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde. | Foto: Chance El Dorado

Este miércoles, 20 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5198 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 9647, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5198 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 9647.
  • La quinta: 7.
Resultado EL DORADO MAÑANA Miercoles 20 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente.
  • La quinta: pendiente.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 4709 (quinta: 6)
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 6131 (quinta: 0)
  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 2633 (quinta: 4)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 6702 (quinta: 2)
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 6436 (quinta: 8)
  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 5004 (quinta: 0)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 21 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué Estados Unidos despliega buques de guerra y miles de militares cerca de Venezuela?

2. Comisión de Disciplina asumió el caso de la jueza en Barranquilla que suspendió concurso para 4.000 cargos en la Fiscalía

3. Jugador de Selección Colombia deja la élite europea por Sudamérica: negocio causa revuelo

4. Luis Díaz sacó sus dotes tocando el acordeón: video del Bayern Múnich muestra cómo le fue

5. Defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez advierte la “instrumentalización” de la Cancillería por parte del senador Iván Cepeda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLoterías Colombia hoyColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.