Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 25 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
25 de agosto de 2025, 4:25 p. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde | Foto: Chance El Dorado

Este lunes, 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5202 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 8549, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5202 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 8549
  • La quinta: 1
Resultado EL DORADO MAÑANA Lunes 25 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • La quinta: pendiente

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 9062 (quinta: 5)
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3689 (quinta: 4)
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 5697 (quinta: 9)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 8744 (quinta: 5)
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 8337 (quinta: 3)
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 6173 (quinta: 0)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 26 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

