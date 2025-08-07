Suscribirse

Lotería El Dorado mañana y tarde: resultados del 7 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
7 de agosto de 2025, 4:48 p. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde | Foto: Chance El Dorado

El día jueves 7 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 5188 de la lotería El Dorado Mañana. El número ganador para el premio mayor fue el 9425, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5188 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 9425.
  • La quinta: 1.
DORADO MAÑANA Resultados del JUEVES 7 de agosto de 2025

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente.
  • La quinta: pendiente.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 1848 (quinta: 8)
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7172 (quinta: 0)
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: 5985 (quinta: 4)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 6413 (quinta: 1)
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 3020 (quinta: 7)
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: 1261 (quinta: 6)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 8 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLoterías Colombia hoyColjuegos

