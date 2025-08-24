Suscribirse

Lotería El Dorado noche: resultados del 24 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
25 de agosto de 2025, 12:44 a. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde. | Foto: Chance El Dorado

El día domingo 24 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 2210 de la lotería El Dorado Noche y el número ganador para el premio mayor fue el 4868, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado Noche

Premio mayor

  • Número ganador: 4868.
  • La quinta: 1.
DORADO NOCHE: Resultado DORADO NOCHE del DOMINGO 24 de Agosto 2025.

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 9061 (quinta: 5)
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3689 (quinta: 4)
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 5697 (quinta: 9)
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 9647 (quinta: 7)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 8744 (quinta: 5)
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 8337 (quinta: 3)
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 6173 (quinta: 0)
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 1697 (quinta: 9)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 25 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

