Lotería El Dorado: resultados del 18 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días.

Redacción El País
19 de agosto de 2025, 12:51 a. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde | Foto: Chance El Dorado

Este lunes, 18 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2208 de la lotería de El Dorado. El número ganador para el premio mayor fue el 5515-2.

Premio mayor

  • Número ganador: 5515
  • La quinta: 2
Resultado Lotería el Dorado, lunes 18 de agosto de 2025
Resultado Lotería el Dorado, lunes 18 de agosto de 2025 | Foto: Captura de video

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: 6899 (quinta: 0)
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 6131 (quinta: 0)
  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 2633 (quinta: 4)

El Dorado Tarde

  • Sortep del 17 de agosto de 2025: 7478 (quinta: 3)
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: 2282 (quinta: 8)
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: 6436 (quinta: 8)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 19 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Dorado TardeLoterías Colombia hoyJuegos de azar

