Lotería El Paisita Día y Noche del 12 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este martes, 12 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.386 de la lotería El Paisita Día. El número ganador para el premio fue el 6113-0, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 14.386 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 611

Tres últimas: 113

Cifra ganadora: 6113

Quinta balota: 0

Resultados del sorteo 14.387 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará el miércoles, 13 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.

El plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

le dan 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

le dan 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.