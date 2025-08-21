Loterías
Lotería El Paisita Día y Noche del 21 de agosto de 2025: conozca los resultados
Descubra si ganó el premio mayor de esta lotería, que juega todos los días en dos horarios.
Este jueves, 21 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.405 de la lotería El Paisita Día. El número ganador para el premio fue el 0618-5, despachado en la ciudad de Medellín.
Resultados del sorteo 14.405 de la lotería El Paisita Día
- Tres primeras: 061
- Tres últimas: 618
- Cifra ganadora: 0618
- Quinta balota: 5
Resultados del sorteo 14.406 de la lotería El Paisita Noche
Cifras ganadoras:
- Tres primeras: pendiente
- Tres últimas: pendiente
- Cifra ganadora: pendiente
El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará este viernes, 22 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.
El plan de premios de la lotería El Paisita
- Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
- Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
- Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
- Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.