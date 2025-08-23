Suscribirse

Lotería El Paisita Día y Noche del 23 de agosto de 2025: conozca los resultados

Revise los resultados para saber si ganó el premio mayor de esta lotería, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
23 de agosto de 2025, 6:08 p. m.
Lotería El Paisita Día.
Lotería El Paisita Día.

Este sábado, 23 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.409 de la lotería El Paisita Día. El número ganador para el premio fue el 6246-9, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 14.409 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 624
  • Tres últimas: 246
  • Cifra ganadora: 6246
  • Quinta balota: 9
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 SÁBADO 23 de Agosto 2025

Resultados del sorteo 14.410 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

  • Tres primeras:
  • Tres últimas:
  • Cifra ganadora:

El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará este domingo, 24 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.

El plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

