Suscribirse

Loterías

Lotería El Paisita Día y Noche del 24 de agosto de 2025: conozca los resultados

Revise los resultados para saber si ganó el premio mayor de esta lotería, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
24 de agosto de 2025, 7:08 p. m.
Lotería El Paisita Día.
Lotería El Paisita Día. | Foto: Tomada de Twitter: @loteriascol

Este domingo, 24 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.411 de la lotería El Paisita Día. El número ganador para el premio fue el 4402-0, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 14.412 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 440
  • Tres últimas: 402
  • Cifra ganadora: 4402
  • Quinta balota: 0
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 DOMINGO 24 de Agosto 2025

Resultados del sorteo 14.413 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

  • Tres primeras:
  • Tres últimas:
  • Cifra ganadora:

El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará este lunes, 25 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.

El plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal habló de la caída de Jonas Vingegaard en La Vuelta a España: reveló lo que no se vio

2. Luis Díaz se confesó sobre jugador del Bayern Múnich: soltó recado que sorprendió

3. Alerta en La Guajira, Magdalena y Atlántico por onda tropical: UNGRD advierte tormentas eléctricas en el litoral

4. Alejandra Giraldo, de ‘Noticias Caracol’, hizo fuerte confesión sobre enfermedad que le diagnosticaron: “No puedo más, me tosté”

5. Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen tras el impacto de un misil de racimo hutí

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Chontico DíaChontico NocheLoterías Colombia hoyLoterías

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.