Suscribirse

Loterías

Lotería El Paisita Día y Noche del 6 de agosto de 2025: conozca los resultados

Descubra si ganó el premio mayor de esta lotería, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
6 de agosto de 2025, 6:23 p. m.
Lotería El Paisita Día.
Lotería El Paisita Día. | Foto: Tomada de Twitter: @loteriascol

Este miércoles, 6 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.373 de la lotería El Paisita Día. El número ganador para el premio fue el 9018-2, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 14.373 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 901
  • Tres últimas: 018
  • Cifra ganadora: 9018
  • Quinta balota: 2
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 MIÉRCOLES 06 de Agosto 2025

Resultados del sorteo 14.374 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

  • Tres primeras: 738
  • Tres últimas: 389
  • Cifra ganadora: 7389

El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará el jueves 7 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.

El plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿El presidente Petro está negociando con la junta del narcotráfico, que -según él - lo quiere asesinar?

2. Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

3. Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

4. Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

5. ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyLoteríasResultados LoteríaColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.