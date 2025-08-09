Suscribirse

Lotería El Paisita Día y Noche del 9 de agosto de 2025: conozca los resultados

Descubra si ganó el premio mayor de esta lotería, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
9 de agosto de 2025, 6:08 p. m.
Lotería El Paisita Día.
Lotería El Paisita Día. | Foto: Tomada de Twitter: @loteriascol

Este sábado, 9 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.379 de la lotería El Paisita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 3720-9, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 14.379 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 372
  • Tres últimas: 720
  • Cifra ganadora: 3720
  • Quinta balota: 9
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 SÁBADO 09 de Agosto 2025

Resultados del sorteo de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

  • Tres primeras:
  • Tres últimas: 
  • Cifra ganadora: 

El próximo sorteo de la lotería El Paisita se jugará este domingo 10 de agosto. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de hoy.

Contexto: Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del sábado 9 de agosto de 2025

El plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

