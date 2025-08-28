Lotería El Paisita Día y Noche: estos fueron los números ganadores de los sorteos de hoy, 28 de agosto: consulte si usted es el afortunado

Cada vez son más las personas que compran la lotería para buscar un mejor futuro económico.

Por eso, la lotería El Paisita le ofrece la oportunidad de cambiar su destino con dos sorteos, uno en la tarde y otro en la noche, los cuales se despachan en la ciudad de Medellín.

Este jueves, 28 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 14.420 de la lotería El Paisita Día, y el número correspondiente al premio mayor fue el 3855-2,

Resultados del sorteo 14.420 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 385

Tres últimas: 855

Cifra ganadora: 3855

Quinta balota: 2

Recuerde que la quinta balota le da más oportunidad de ganar.

Resultados del sorteo 14.421 de la lotería El Paisita Noche

La Paisita Noche le da más oportunidades de jugar y ganar, por lo que usted no se puede perder la transmisión en vivo del sorteo a las 6:00 p.m.

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

El plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

le dan 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

le dan 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Espere el próximo sorteo de la lotería El Paisita, que se jugará este viernes, 29 de agosto. Mire la transmisión en vivo y consulte los resultados en la página web Loterías de hoy.

Recuerde que Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Si es uno de los felices ganadores, diríjase a un punto de cobro autorizado para reclamar el premio.

Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos.