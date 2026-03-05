LOTERÍAS

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy jueves, 5 de marzo

Los jugadores fueron sorprendidos con la cifra ganadora.

Redacción Loterías
5 de marzo de 2026, 2:38 p. m.
El Sinuano juega todos los días.
El Sinuano juega todos los días. Foto: Getty Images

Este jueves, 5 de marzo, se realizó un nuevo sorteo de la tradicional lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares y seguidos en Colombia. Su alta frecuencia y la posibilidad de apostar números de cuatro cifras la han convertido en una alternativa habitual para miles de jugadores en todo el país.

En ambas modalidades, los participantes deben escoger un número entre el 0000 y el 9999, con la opción de obtener premios según la cantidad de cifras acertadas. Los resultados del sorteo del 5 de marzo fueron anunciados en los horarios establecidos y transmitidos a través de los canales oficiales.

Resultados de La Tinka del 4 de marzo: estos son los números ganadores

Como es costumbre, los números ganadores se publican minutos después en plataformas autorizadas, donde los apostadores pueden verificar de manera sencilla si su apuesta resultó premiada. Desde la organización reiteran la importancia de consultar siempre los resultados en páginas oficiales para evitar confusiones.

Resultados ganadores del Sinuano Día del 5 de marzo

  • Premio mayor: 1942
  • La Quinta: 8
YouTube video 3J0RQ1-Ss_A thumbnail

Resultados ganadores del Sinuano Noche del 5 de marzo

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

El próximo sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo en su horario habitual.

