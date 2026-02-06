LOTERÍAS

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy viernes, 6 de febrero

Los jugadores fueron sorprendidos con la cifra ganadora

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
6 de febrero de 2026, 7:56 p. m.
Resultados del Sinuano Día y Noche.
Resultados del Sinuano Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes 6 de febrero se realizó un nuevo sorteo de la tradicional lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares y seguidos en Colombia. Su alta frecuencia y la posibilidad de apostar números de cuatro cifras la han convertido en una alternativa habitual para miles de jugadores en todo el país.

En ambas modalidades, los participantes deben escoger un número entre el 0000 y el 9999, con la opción de obtener premios según la cantidad de cifras acertadas. Los resultados del sorteo del 6 de febrero fueron anunciados en los horarios establecidos y transmitidos a través de los canales oficiales.

Como es costumbre, los números ganadores se publican minutos después en plataformas autorizadas, donde los apostadores pueden verificar de manera sencilla si su apuesta resultó premiada. Desde la organización reiteran la importancia de consultar siempre los resultados en páginas oficiales para evitar confusiones.

Resultados ganadores del Sinuano Día del 6 de febrero

  • Premio mayor: 8866
  • La Quinta: 0
  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

El próximo sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo en su horario habitual.

Noticias Destacadas