Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los resultados ganadores del sorteo de hoy, jueves 8 de enero

El nuevo juego arrojó la cifra ganadora que le daría un millonario premio a alguno de los afortunados seguidores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de enero de 2026, 7:47 p. m.
Resultados Sinuano Día y Noche hoy.
Resultados Sinuano Día y Noche hoy. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este jueves 8 de enero se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano, en sus modalidades Día y Noche, uno de los juegos de azar con mayor tradición y aceptación entre los colombianos. Gracias a su frecuencia diaria y a la posibilidad de apostar combinaciones de cuatro cifras, este chance continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes ponen su confianza en la fortuna.

En esta modalidad, los jugadores deben seleccionar un número comprendido entre el 0000 y el 9999, y los premios se asignan según la cantidad de cifras acertadas en cada sorteo. Esta mecánica sencilla ha contribuido a que el Sinuano mantenga una alta participación a lo largo del tiempo.

Los resultados del sorteo correspondiente al 8 de enero fueron revelados en los horarios habituales y divulgados a través de los canales oficiales. Como ocurre tras cada jornada, los números ganadores quedaron disponibles en plataformas autorizadas, facilitando a los apostadores la verificación inmediata de posibles premios.

Resultados Sinuano Día del 8 de enero:

  • Premio mayor: 8994
  • La Quinta: 1
YouTube video xGFJnJitP-o thumbnail

Resultados Sinuano Noche del 8 de enero:

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Para consultar los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche de esta fecha, se recomienda acudir únicamente a los medios habilitados y a los puntos de venta autorizados. En estos lugares también se brinda información sobre los procedimientos, plazos y requisitos necesarios para reclamar los premios obtenidos.

El próximo sorteo de la Lotería El Sinuano Día y Noche está programado para el viernes 9 de enero, a partir de las 2:30 de la tarde.

