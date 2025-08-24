Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del domingo 24 de agosto de 2025

Este domingo, 24 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo 13.027 fue el 5612-1

Resultados del sorteo 13.027 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 5612

Número ganador de cinco cifras: 1

Resultados del sorteo 13.028 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 5152

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 5571

Sorteo del 21 de agosto de 2025: 9167

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 8422

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 4754

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 8341

Sorteo del 21 de agosto de 2025: 4843

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 1836