Suscribirse

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del martes 12 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.

Redacción Loterías
12 de agosto de 2025, 8:36 p. m.
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche | Foto: Tomada de Twitter: @SinuenoEl

Este martes, 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo 13.003 del día fue el 2234.

Contexto: Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 12 de agosto de 2025

Resultados del sorteo 13.003 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 2234
  • Número ganador de cinco cifras: 22348
Resultado EL SINUANO DIA Martes 12 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo 13.004 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 9049
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6342
  • Sorteo del 9 de agosto de 2025: 8817
Contexto: Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del martes 12 de agosto de 2025

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2744
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 9135
  • Sorteo del 9 de agosto de 2025: 5727

El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 13 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atención: renunció la exfiscal Viviane Morales a la aspiración para llegar a la Corte Constitucional

2. Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda a las personas de forma anónima, reveló delicado problema

3. Andrés Sandoval, actor de ‘La reina del flow’ y ‘Rosario tijeras’ lleva 4 meses sin ver a sus hijos y dejó contundente mensaje

4. Estas son las zonas donde bajaron los precios para comprar una casa en EE. UU.

5. Subastan los guantes manchados de sangre del expresidente Lincoln y se venden por una suma millonaria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.