Loterías
Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del martes 12 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.
Este martes, 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo 13.003 del día fue el 2234.
Resultados del sorteo 13.003 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 2234
- Número ganador de cinco cifras: 22348
Resultados del sorteo 13.004 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día
- Sorteo del 11 de agosto de 2025: 9049
- Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6342
- Sorteo del 9 de agosto de 2025: 8817
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche
- Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2744
- Sorteo del 10 de agosto de 2025: 9135
- Sorteo del 9 de agosto de 2025: 5727
El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 13 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.