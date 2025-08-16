Loterías
Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del sábado 16 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.
Este sábado, 16 de agosto de 2025,se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo 13.011 del día fue el 1463.
Resultados del sorteo 13.011 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 1463
- Número ganador de cinco cifras: 14633
Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras:
- Número ganador de cinco cifras:
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día
- Sorteo del 15 de agosto de 2025: 1160
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: 9259
- Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4258
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche
- Sorteo del 15 de agosto de 2025: 3183
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: 6354
- Sorteo del 13 de agosto de 2025: 1095
El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 17 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.