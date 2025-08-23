Suscribirse

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del sábado 23 de agosto de 2025

Descubra los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.

Redacción Loterías
23 de agosto de 2025, 8:55 p. m.
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche. | Foto: Tomada de Twitter: @SinuenoEl

Este sábado, 23 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo 13.024 fue el 5152.

Resultados del sorteo 13.024 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 5152
  • Número ganador de cinco cifras: 5152-7
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA SÁBADO 23 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo 13.026 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 5571
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 9167
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 8422
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 0612

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 8341
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 4843
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 1836
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 6275

El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 23 de agosto de 2025 a las 10:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Le cae dura denuncia a la Selección Colombia de Pékerman: “Me utilizaron”, aseguró un crack

2. Aterrador hallazgo: encuentran un cuerpo desmembrado en medio de la búsqueda de Valeria Afanador

3. Viajar es más riesgoso: turbulencias aéreas se disparan y amenazan cada vez más vuelos comerciales

4. Estos fueron los delitos que imputó la Fiscalía a presuntos responsables del atentado en Cali

5. Reapareció Iván Mordisco luego de la captura de su hermano y le envió un mensaje a Petro: “Si lo desea, acabe con el resto de mi familia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyResultados LoteríaColjuegosJuegos de azarSinuano díaSinuano Noche

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.