Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del sábado 9 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.

Redacción Loterías Revista Semana

9 de agosto de 2025, 7:49 p. m.
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche | Foto: Tomada de Twitter: @SinuenoEl

Este sábado 9 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo 12.997 del día fue el 8817.

Resultados del sorteo 12.997 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 8817
  • Número ganador de cinco cifras: 88179
Resultados del sorteo 12.998 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente.
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 6457
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 7896
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 2483
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7119
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 4599
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 4599

El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 10 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

