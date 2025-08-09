Loterías
Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del sábado 9 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.
Redacción Loterías Revista Semana
Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.
Este sábado 9 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo 12.997 del día fue el 8817.
Resultados del sorteo 12.997 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 8817
- Número ganador de cinco cifras: 88179
Resultados del sorteo 12.998 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente.
- Número ganador de cinco cifras: pendiente.
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día
- Sorteo del 8 de agosto de 2025: 6457
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 7896
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 2483
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche
- Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7119
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 4599
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 4599
El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 10 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.