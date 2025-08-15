LOTERÍAS
Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del viernes 15 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.
Este viernes, 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo 13.009 del día fue el 1160.
Resultados del sorteo 13.009 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 1160
- Número ganador de cinco cifras: 11604
Resultados del sorteo 13.010 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: 9259
- Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4258
- Sorteo del 12 de agosto de 2025: 2234
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: 6354
- Sorteo del 13 de agosto de 2025: 1095
- Sorteo del 12 de agosto de 2025: 2797
El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 16 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.