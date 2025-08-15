Suscribirse

Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del viernes 15 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.

Redacción Loterías
15 de agosto de 2025, 8:07 p. m.
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche

Este viernes, 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo 13.009 del día fue el 1160.

Contexto: Lotería El Paisita Día y Noche del 15 de agosto de 2025: conozca los resultados

Resultados del sorteo 13.009 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 1160
  • Número ganador de cinco cifras: 11604
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 15 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo 13.010 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 9259
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4258
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 2234
Contexto: Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 15 de agosto de 2025: conozca los resultados

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: 6354
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 1095
  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 2797

El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 16 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

Noticias Destacadas

