Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del viernes 8 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.
Este viernes 8 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo 12.995 del día fue el 6457.
Resultados del sorteo 12.995 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 6457
- Número ganador de cinco cifras: 64571
Resultados del sorteo 12.996 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 7896
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 2483
- Sorteo del 5 de agosto de 2025: 6087
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 4599
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 4599
- Sorteo del 5 de agosto de 2025: 2026
El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 9 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.