Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del viernes 8 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.

Redacción Loterías
8 de agosto de 2025, 8:25 p. m.
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche | Foto: Tomada de Twitter: @SinuenoEl

Este viernes 8 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo 12.995 del día fue el 6457.

Contexto: Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del viernes 8 de agosto de 2025

Resultados del sorteo 12.995 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 6457
  • Número ganador de cinco cifras: 64571
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 8 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo 12.996 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 7896
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 2483
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 6087
Contexto: Lotería El Paisita Día y Noche del 8 de agosto de 2025: conozca los resultados

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 4599
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 4599
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 2026

El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 9 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

