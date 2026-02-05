LOTERÍAS

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este jueves 5 de febrero

Con un nuevo juego en marcha, surgió la posibilidad de que la suerte favoreciera a un participante del país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
5 de febrero de 2026, 7:51 p. m.
Resultados Sinuano Día y Noche hoy, 31 de diciembre de 2025
Resultados Sinuano Día y Noche hoy, 31 de diciembre de 2025 Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La jornada de este jueves 5 de febrero comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 2996, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 5 de febrero de 2026

Como complemento de la jugada, la habitual ‘quinta’, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 6, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 5 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 2996
  • Número ganador de cinco cifras:  29966
YouTube video isHadFsKc9w thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 5 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Resultados de La Tinka del 4 de febrero: estos son los números ganadores

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el viernes 6 de febrero, desde las 2:30 p. m.

Loterías

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 5 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de La Tinka del 4 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

¿La fortuna estuvo de su lado? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 5 de febrero

Loterías

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 5 de febrero: estos fueron los resultados del jueves

Loterías

Más de 20 mil millones de pesos juega el Baloto hoy: número que se lleva el dinero acumulado, miércoles 4 de febrero

Loterías

Pudo haber sido el ganador de la Lotería Manizales miércoles, 4 de febrero: Conozca los números de este sorteo

Loterías

La lotería Super Astro Luna jugó el miércoles 4 de febrero y reveló los cuatro números ganadores

Loterías

Lotería del Meta: números ganadores del sorteo del miércoles 4 de febrero

Loterías

Super Astro Sol reveló los números ganadores de la lotería el miércoles 4 de febrero

Loterías

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números del sorteo de hoy miércoles, 4 de febrero

Más de Loterías

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este jueves 5 de febrero

Chontico Día y Noche

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 5 de febrero de 2026

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 4 de febrero: estos son los números ganadores

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de diciembre.

¿La fortuna estuvo de su lado? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 5 de febrero

La Antioqueñita Día y Tarde

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 5 de febrero: estos fueron los resultados del jueves

El Baloto y su modalidad Revancha concentraron la atención de los apostadores este miércoles.

Más de 20 mil millones de pesos juega el Baloto hoy: número que se lleva el dinero acumulado, miércoles 4 de febrero

El premio mayor de este sorteo es de $2.600 millones, además de una variada serie de premios secos.

Pudo haber sido el ganador de la Lotería Manizales miércoles, 4 de febrero: Conozca los números de este sorteo

Super Astro Luna es una de las loterías más reconocidas en Colombia.

La lotería Super Astro Luna jugó el miércoles 4 de febrero y reveló los cuatro números ganadores

Conozca si usted es el ganador del juego de este miércoles.

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 4 de febrero de 2026, sorteo 4834

Lotería del Meta - 8 de octubre de 2025.

Lotería del Meta: números ganadores del sorteo del miércoles 4 de febrero

Noticias Destacadas