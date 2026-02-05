Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este jueves 5 de febrero

La jornada de este jueves 5 de febrero comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 2996, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

Como complemento de la jugada, la habitual ‘quinta’, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 6, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 5 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: 2996

Número ganador de cinco cifras: 29966

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 5 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el viernes 6 de febrero, desde las 2:30 p. m.