Lotería La Antioqueñita: conozca los resultados del 3 de noviembre de 2025, ediciones Día y Tarde; puede ser el ganador

Este lunes festivo, 3 de noviembre de 2025, día de Todos los Santos, la famosa lotería Antioqueñita anunció sus dos sorteos —que juegan al mediodía y en la tarde—, dando miles de oportunidades a los apostadores para ganar en cualquiera de los dos horarios (12:00 p.m. y 4:00 p.m.)

Resultado del sorteo 6113 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3862

Quinta balota: 7

La lotería también jugó en los días anteriores:

Resultados recientes – La Antioqueñita Día

– Sorteo del 1 de noviembre: 1666 – 9

– Sorteo del 31 de octubre: 7876 –0

Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 2 de noviembre: 3612 – 6

– Sorteo del 1 de noviembre: 3151 - 1

- Sorteo del 31 de octubre: 1988–9

Resultado del sorteo 6114–La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

¿Cómo jugar y qué tener en cuenta?

La Antioqueñita es un juego de chance diario que les permite a los apostadores participar tanto en el día como en la noche. En cada sorteo se extraen cuatro cifras (del 0 al 9) en orden y, adicionalmente, una quinta cifra (“Quinta balota”) que puede alterar los premios para quienes tienen acertada esta combinación o modalidad especial.

Es clave que los apostadores verifiquen cuidadosamente sus boletos: tanto el número de cuatro cifras como la quinta balota deben coincidir para reclamar premios mayores.

Asimismo, dado que el juego es diario, es importante que revisen los horarios específicos, especialmente los domingos o días festivos, cuando puede varias la hora del sorteo.

Hay que recordar que este juego debe utilizarse como una forma de entretenimiento y no como una fuente segura de ingresos.