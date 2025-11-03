Suscribirse

Loterías

Lotería La Antioqueñita: conozca los resultados del 3 de noviembre de 2025, ediciones Día y Tarde; puede ser el ganador

La lotería también jugó en los días anteriores.

Redacción Loterías
3 de noviembre de 2025, 5:40 p. m.
La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre.
La Antioqueñita del lunes 3 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este lunes festivo, 3 de noviembre de 2025, día de Todos los Santos, la famosa lotería Antioqueñita anunció sus dos sorteos —que juegan al mediodía y en la tarde—, dando miles de oportunidades a los apostadores para ganar en cualquiera de los dos horarios (12:00 p.m. y 4:00 p.m.)

Resultado del sorteo 6113 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3862

Quinta balota: 7

ANTIOQUEÑITA 1: Resultado ANTIOQUEÑITA 1 del DOMINGO 02 de Noviembre de 2025

La lotería también jugó en los días anteriores:

Resultados recientes – La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 2 de noviembre: 38627
  • Sorteo del 1 de noviembre: 16669
  • Sorteo del 31 de octubre: 78760

Resultados recientes – La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 2 de noviembre: 36126
  • Sorteo del 1 de noviembre: 3151 -1
  • Sorteo del 31 de octubre: 19889

Resultado del sorteo 6114–La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

ANTIOQUEÑITA 2: Resultado ANTIOQUEÑITA 2 del LUNES 03 de Noviembre de 2025.

¿Cómo jugar y qué tener en cuenta?

La Antioqueñita es un juego de chance diario que les permite a los apostadores participar tanto en el día como en la noche. En cada sorteo se extraen cuatro cifras (del 0 al 9) en orden y, adicionalmente, una quinta cifra (“Quinta balota”) que puede alterar los premios para quienes tienen acertada esta combinación o modalidad especial.

Es clave que los apostadores verifiquen cuidadosamente sus boletos: tanto el número de cuatro cifras como la quinta balota deben coincidir para reclamar premios mayores.

Asimismo, dado que el juego es diario, es importante que revisen los horarios específicos, especialmente los domingos o días festivos, cuando puede varias la hora del sorteo.

Hay que recordar que este juego debe utilizarse como una forma de entretenimiento y no como una fuente segura de ingresos.

La Antioqueñita hace parte de los juegos de azar regulados en el país, lo que les exige a sus apostadores participar solo a través de los canales oficiales y con boletos válidos.

Noticias Destacadas

