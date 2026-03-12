Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este jueves 12 de marzo

Entre los juegos de azar más populares de Colombia sobresale La Antioqueñita, una lotería que realiza dos sorteos diarios y que se ha convertido en una alternativa para quienes sueñan con ganar premios millonarios.

Tal como lo sugiere su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de transformar su vida gracias a los premios que ofrece.

En el sorteo número 6371 de La Antioqueñita Día de este jueves, 12 de marzo, el número ganador fue 4514, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 7.

Resultados de La Antioqueñita Día este jueves, 12 de marzo

Número ganador: 4514.

Quinta balota: 7.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde este jueves, 12 de marzo

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 11 de marzo de 2026: 1677 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 10 de marzo de 2026: 2208 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 9 de marzo de 2026: 7955 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 11 de marzo de 2026: 1416 – Quinta balota: 6

– Quinta balota: Sorteo del 10 de marzo de 2026: 3353 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 9 de marzo de 2026: 9888 – Quinta balota: 3

El próximo sorteo de La Antioqueñita está previsto para realizarse el viernes 13 de marzo en sus respectivos horarios, dependiendo si es en la versión Día o Tarde.