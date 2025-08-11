Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 11 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este lunes, 11 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5944 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 2817, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5944 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 2817

Quinta balota: 9

Resultados del sorteo 5945 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6160

Sorteo del 9 de agosto de 2025: 5713

Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7696

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 10 de agosto de 2025: 3173

Sorteo del 9 de agosto de 2025: 1188

Sorteo del 8 de agosto de 2025: 7804

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el martes 12 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.