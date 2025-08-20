Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 20 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este miércoles, 20 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5963 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 5486.

Resultados del sorteo 5963 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 5486

Quinta balota: 9

Resultados del sorteo 5964 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 19 de agosto de 2025: 2458

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 1883

Sorteo del 17 de agosto de 2025: 1373

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 19 de agosto de 2025: 7629

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 6425

Sorteo del 17 de agosto de 2025: 3763

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el jueves 21 de agosto de 2025 a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.