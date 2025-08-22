Suscribirse

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 22 de agosto de 2025: conozca los resultados

Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y la tarde.

Redacción Loterías
22 de agosto de 2025, 4:41 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita | Foto: La Antioqueñita

Este viernes, 22 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5967 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 0300.

Resultados del sorteo 5967 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 0300
  • Quinta balota: 7
La Antioqueñita 1 - 22 de agosto de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Resultados del sorteo 5968 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 22 de agosto de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 3998
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 5486
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 2458

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 9886
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 2332
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 7629

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el sábado 23 de agosto de 2025 a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

