Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 24 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este domingo, 24 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5971 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 1085.

Resultados del sorteo 5971 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 1085

Quinta balota: 7

Resultados del sorteo 5972 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 0300

Sorteo del 21 de agosto de 2025: 3998

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 5486

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3270

Sorteo del 21 de agosto de 2025: 9886

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 2332

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el lunes 25 de agosto de 2025. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.