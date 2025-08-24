Suscribirse

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 24 de agosto de 2025: conozca los resultados

Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y la tarde.

Redacción Loterías
24 de agosto de 2025, 5:11 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita | Foto: La Antioqueñita

Este domingo, 24 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5971 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 1085.

Resultados del sorteo 5971 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 1085
  • Quinta balota: 7
Resultados del sorteo 5972 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 0300
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 3998
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 5486
Contexto: Lotería El Paisita Día y Noche del 23 de agosto de 2025: conozca los resultados

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3270
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: 9886
  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 2332

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el lunes 25 de agosto de 2025. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

