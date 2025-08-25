Suscribirse

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 25 de agosto de 2025: conozca los resultados

Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y la tarde.

Redacción Loterías
25 de agosto de 2025, 3:24 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita | Foto: La Antioqueñita

Este lunes, 25 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5973 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 2113.

Resultados del sorteo 5973 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 2113
  • Quinta balota: 1
Resultado LA ANTIOQUEÑITA 1 Lunes 25 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota:

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: 1085
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0715
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 0300

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8417
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0660
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3270

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el martes 26 de agosto de 2025. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

