Loterías
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 25 de agosto de 2025: conozca los resultados
Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y la tarde.
Este lunes, 25 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5973 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 2113.
Resultados del sorteo 5973 de la lotería La Antioqueñita Día
Premio mayor
- Número ganador: 2113
- Quinta balota: 1
Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde
Premio mayor
- Número ganador: pendiente.
- Quinta balota:
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 1085
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0715
- Sorteo del 22 de agosto de 2025: 0300
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8417
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0660
- Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3270
El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el martes 26 de agosto de 2025. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.