Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 25 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este lunes, 25 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5973 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 2113.

Resultados del sorteo 5973 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 2113

Quinta balota: 1

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente.

Quinta balota:

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 1085

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0715

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 0300

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8417

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0660

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 3270

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el martes 26 de agosto de 2025. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.